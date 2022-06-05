Американец получил аттестат спустя 60 лет из-за долга в библиотеке

Американец Тед Сэмс, окончивший школу в 1962 году, получил аттестат в 2022 году из-за штрафа в библиотеке в размере 4,8 доллара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1962 году у Сэмса начались проблемы, когда он был отстранен от занятий всего за пять дней до окончания учебного года за "бездельничанье". Это испытание вынудило его пропустить важный выпускной экзамен, который он сдал уже летом. После этого выяснилось, что Тед должен 4,8 доллара за просрочку библиотеке, но он решил тогда ничего не предпринимать и забыл о проблеме.

"На протяжении многих лет я много раз жаловался своим детям на то, что пять долларов помешали мне получить аттестат", - поделился мужчина, добавив, что день выпуска был один из самых счастливых в его жизни.

Церемонию посетили дочери Теда, Шерри и Салли. Они были очень рады тому, что спустя 60 лет, их отец наконец завершил этот этап своей жизни.