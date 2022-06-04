https://news.day.az/world/1467862.html Стрельба на вечеринке в США - есть погибший и пострадавшие
Стрельба на вечеринке в США - есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском округе Честерфилд. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что у одного из пострадавших сломана рука.
По данным NBC, пока личность стрелявшего не установлена.
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