Стрельба на вечеринке в США

- есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском округе Честерфилд. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у одного из пострадавших сломана рука.

По данным NBC, пока личность стрелявшего не установлена.