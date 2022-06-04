В США разбился истребитель

Боевой самолет F/A-18E/F Super Hornet ("Супер хорнет") ВМС США разбился в пятницу в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния. Пилот погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее информации, инцидент произошел в 14:30 по местному времени. Пожарные и военные находятся на месте происшествия.

Ведется расследование обстоятельств крушения. Другие подробности не приводятся.