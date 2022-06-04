В центре Тюмени горит здание

Кровля административного трехэтажного здания загорелась в центре Тюмени.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, огонь распространился на 600м². Столб черного дыма виден почти из всех районов города. На месте работают 70 пожарных и 20 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.