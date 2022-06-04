https://news.day.az/world/1467870.html В центре Тюмени горит здание - ВИДЕО
В центре Тюмени горит здание - ВИДЕО
Кровля административного трехэтажного здания загорелась в центре Тюмени.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, огонь распространился на 600м². Столб черного дыма виден почти из всех районов города. На месте работают 70 пожарных и 20 единиц техники.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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