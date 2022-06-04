Почти половина жителей Германии стали ограничивать себя

По данным результатов опроса ARD, чуть меньше половины (47%) жителей Германии вынуждены ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что особое влияние инфляции ощутили на себе семьи с низким доходом. Порядка 77% опрошенных рассказали, что не могут позволить себе свой прежний образ жизни.

Люди в этой категории утверждают, что в текущий момент приоритетной проблемой для политиков ФРГ является конфликт в Украине (37%), рост цен (23%), изменение климата и проблемы экологии (22%), а также социальная несправедливость (16%).