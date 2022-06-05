В Нью-Йорк вернули пятиметровую статую бегемота-балерины

В Нью-Йорк вернется пятиметровая бронзовая статуя бегемота-балерины. Об этом сообщает портал Time Out, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь эта статуя вместе со статуей "Бегемот-балерина. Пируэт" и "Носорог-арлекин. Пируэт" будет доступна для всеобщего обозрения на площади Першинг Сквер Плаза Уэст недалеко от Центральной станции в рамках культурной программы нью-йоркского департамента транспорта.

До этого памятник выставлялся в других местах. В том числе, в Линкольн-центре и центральном офисе организации "Герл-скауты Америки".

"Мои скульптуры животных - это праздник жизни и природы, ее многочисленных интригующих форм и созданий. Каждое животное тщательно окультурено; они либо представляют человеческие аллегории, либо используют искусственные инструменты. Все это помещено в своеобразные и сюрреалистические встречи между природой и культурой. Результатом стала группа бронзовых скульптур, сочетающая в себе грациозность и эксклюзивность с коммуникацией, метафорой и юмором", - рассказал о своих творениях создатель статуй, скульптор Бьерн Скааруп.