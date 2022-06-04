Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги

Французские метеорологи объявили предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности из-за гроз на 2/3 европейской части Франции. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении метеорологической службы Meteo France, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 60 департаментах, расположенных на юго-западе, в центральной части и на севере страны. Еще в 23 департаментах объявлен желтый уровень тревоги. Предупреждение действует в большинстве департаментов до утра воскресенья. Спокойно этот день проведут лишь жители Лазурного берега и южных предгорий Альп.

"Штормовой эпизод, требующий особой бдительности из-за высокого риска сильных явлений: обильных осадков в виде града, сильного дождя и порывов ветра", - так описывают метеорологи причину объявления столь масштабной тревоги.

В ночь на субботу сильные грозы обрушились на департаменты Кот-д'Армор и Иль и Виллен на северо-западе Франции. Несмотря на то, что оранжевый уровень погодной опасности так и не был объявлен, спасатели в этих двух департаментах совершили около 350 выездов в связи с непогодой, сообщает интернет-портал Telegram.

По данным "Метео Франс", сильные дожди и грозы также наблюдались к утру субботы в столичном регионе Иль-де-Франс и в западном Пеи-де-ла-Луар. Утром в этих регионах, а также в Нормандии, в центральной и юго-западной частях страны продолжат выпадать большие объемы осадков (до 60 мм), к вечеру дожди дойдут до регионов Гранд-Эст и Нор - Па-де-Кале. Сообщается о высоком риске выпадения крупного града на юго-западе, а также в центральном массиве (центр и юг) страны.