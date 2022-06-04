Женщина украла продукты из корзины бабули

Порою невозможно предугадать, на что способен человек. Жаль, в плохом смысле слова. Как произошло в одном из магазинов Борисова, где произошел вопиющий случай, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

85-летняя женщина, купив продукты питания, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. В этот момент другая покупательница переложила бабушкины продукты в свою сумку, положила ее в ячейку и направилась в торговый зал.

Хищение имело место 29 мая около 12:00 в магазине, который находится в Борисове по ул. Гагарина, д. 60. Проводится проверка, личность женщины на видео устанавливается.