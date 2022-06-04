https://news.day.az/world/1467912.html В Мадриде начинают ПЦР-тестирование на обезьянью оспу - ВИДЕО
В Мадриде начинают ПЦР-тестирование на обезьянью оспу - ВИДЕО
Число случаев оспой обезьян в Испании увеличилось до 96 положительных тестов и 40 подозрений на вирус, передает Day.Az со ссылкой на европейское СМИ.
"Со всей осторожностью и из-за даты появления симптомов мы считаем, что достигли пика эпидемической кривой", - заявил член Мадридской ассамблеи Энрике Руис во время посещения микробиологической лаборатории.
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