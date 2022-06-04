В Китае начали регистрировать кухонные ножи
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В Китае теперь все кухонные ножи будут зарегистрированы на цифровое удостоверение личности граждан государственного образца, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отследить можно каждый зарегистрированный нож, в случае совершения им преступления.