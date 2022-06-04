https://news.day.az/world/1467927.html Тысячи иммигрантов устраивают ад в Италии - ВИДЕО
Тысячи иммигрантов устраивают ад в Италии - ВИДЕО
Тысячи иммигрантов устраивают ад в Пескьера-дель-Гарда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Драки, столкновения с полицией, поножовщина, ограбление, запуганные и вынужденные бежать туристы. Процесс интеграции мигрантов в Италии явно провалился, народ требует массовую высылку нелегалов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре