Тысячи иммигрантов устраивают ад в Италии
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Тысячи иммигрантов устраивают ад в Пескьера-дель-Гарда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Драки, столкновения с полицией, поножовщина, ограбление, запуганные и вынужденные бежать туристы. Процесс интеграции мигрантов в Италии явно провалился, народ требует массовую высылку нелегалов.

Представляем вашему вниманию данное видео: