Жители Хакасии оказались на грани мусорного коллапса

"Мусорный бак полный у нас уже недели три. По поселку мусор летает, нигде не вывозится", - говорит местная жительница.

Переполненные баки. Груды пакетов, сваленные прямо на улицах. И жуткий запах. Такая картина сейчас по всей Хакасии. Уже месяц в республике настоящий коллапс - региональный оператор не справляется с вывозом мусора.

"Очень возмущает, что с приходом лета перестали вывозить мусор. Это все гниет, пахнет, антигигиена полная. Сколько я живу в республике, такого безобразия никогда не было", - признается житель города Абакана Эдуард Канзычаков.

За вывоз мусора отвечает компания "Аэросити 2000". Правительство республики заключило с ней контракт еще четыре года назад. И все это время у регионального оператора происходят сбои - отходы вывозят нерегулярно и с задержками. В начале мая эта организация сменила подрядчика, и теперь работа вообще встала.

"На этой улице порядка шести-семи полных баков стоит, то есть люди ждут уже больше месяца, когда им вывезут", - отмечает жительница Черногорска Ольга Глущакова.

Звонить в офис компании, говорят жители, бесполезно: им только предлагают еще подождать. Попасть на личный прием к руководству тоже невозможно.

"Ну вот, приехала. Дверь закрыта, четверг - не приемный день", - говорит жительница Черногорска Ирина Никулина.

Жители каждый день пишут жалобы. В том числе и главе республики Валентину Коновалову. Однако вместо того, чтобы решать проблему, губернатор посоветовал людям и дальше писать заявки на вывоз мусора. А если их не выполнят, то обращаться в Минприроды. В Красноярском крае за точно такие нарушения контракт с "Аэросити 2000" давно расторгли, а в Хакасии почему-то не спешат.

"Наша власть этого не делает, и согласен со Всероссийским народным фронтом, который уже ставит вопрос о коррупционной составляющей между одним заместителем главы Хакасии Юрием Курлаевым и оператором "Аэросити 2000". Что говорит Коновалов? Надо писать больше жалоб", - отмечает общественный деятель Александр Мяхар.

Приходится платить частным компаниям, чтобы те наконец вывезли мусор. Хотя за эту услугу люди уже заплатили монополисту, назначенному властями республики.

"Каждый месяц, сколько человек прописано, столько платим. Задержек нет никогда. Почему я должна платить другим людям, если я им оплачиваю?" - отмечает жительница Черногорска Оксана Ципушева.

"Отсутствует полное взаимодействие, и отсутствуют меры контроля со стороны правительства. Правительство региона в лице Коновалова самоустранилось от решения этой проблемы", - заявил председатель ХРОО "Экологическая палата Хакасии" Денис Баталов.

Массовыми сбоями в вывозе мусора заинтересовалась прокуратура и уже проводит проверку. Жители надеются, что их проблему решат до того, как наступит жара и жить среди мусора станет не просто неприятно, а еще и опасно.