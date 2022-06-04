Военных США подозревают в издевательствах над кошками

Гавайская организация защиты животных подозревает военных США в причастности к гибели кошек, которые были найдены застреленными дротиками и изуродованными недалеко от американской базы в Гонолулу, сообщает газета Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в ветеринарную службу Aloha Affordable Veterinary Services поступила на лечение кошка с ранением шеи от дротика. Основатель благотворительной организации KAT Charities Карен Тайсон сообщила, что видела других кошек с похожими ранениями, а "пара кошек была найдена выпотрошенными рядом с рестораном быстрого питания недалеко от армейской базы".

"Было очевидно, что эти животные были намеренно изуродованы, а не пострадали в результате несчастного случая. Насколько мы понимаем, группа солдат из 1-го батальона 27-го пехотного полка боевой группы 2-й бригады 25-й пехотной дивизии США приобрела дротики во время недавней учебной миссии в Индонезии и привезла их на Гавайи", - приводит Daily News слова Тайсон.

Представитель гарнизона сообщил изданию, что по делу о жестоком обращении с кошками ведется расследование. По его словам, такое поведение военнослужащих недопустимо на объекте и не соответствует ценностям армии США, причастные к этому солдаты "будут уволены с позором, а также им грозят штрафы и тюремное заключение".