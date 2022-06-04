Хельсинки и Стокгольм не предприняли шагов в ответ на требования Анкары

Хельсинки и Стокгольм все еще не предприняли шагов в ответ на ожидания Анкары в сфере безопасности. В сложившейся ситуации пересмотра отношения Турции к заявкам этих двух скандинавских стран по вступлению в НАТО не ожидается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы конструктивно и в то же время весьма решительно донесли до наших шведских и финских коллег свои ожидания и обеспокоенность. Подчеркнули значимость борьбы с терроризмом и недопустимость присутствия в этих странах членов таких преступных организаций, как PYD/YPG (сирийское крыло террористов PKK) и FETÖ (террористическая организация Фетуллаха Гюлена). Анкара передала Хельсинки и Стокгольму всю информацию о кровавых преступлениях этих структур, а также данные о террористах (в Швеции и Финляндии)", - сказал Калын.

Пресс-секретарь турецкого лидера подчеркнул, Швеция и Финляндия, как потенциальный союзник Турции по НАТО, должны занять четкую позицию в вопросе недопустимости угроз национальным интересам Турции.