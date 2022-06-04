В Гаване ливни привели к жертвам и разрушениям

Сильные бури привели к гибели двух человек в Гаване, повреждены не менее сорока жилых домов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным базирующегося в США кубинского информационного портала CiberCuba, около 400 жителей столицы пришлось эвакуировать из зон стихийного бедствия, примерно 2 тыс. человек покинули опасные районы самостоятельно.

Между тем, жители ряда районов Гаваны, в основном ее центральной части, публикуют в соцсетях фотографии и видеоролики, указывающие на то, что город серьезно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.

Портал отмечает, что стихия также затронула провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса и Санкти-Спиритус.