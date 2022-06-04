https://news.day.az/world/1468028.html Правящая партия Турции назвала кандидата на президентских выборах в 2023 году
Правящая партия Турции назвала кандидата на президентских выборах в 2023 году
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь ПСР Омер Челик.
"Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились", - сказал он.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и Партия националистического движения.
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