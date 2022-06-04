Взрыв в шахте в Колумбии

Не менее семи горняков погибли в результате взрыва в шахте в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия, поиск еще восьми продолжается.

Об этом сообщила в субботу газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, власти планируют завершить поисково-спасательную операцию до конца воскресенья. Ее проведение осложняет высокая концентрация газа в шахте.

Взрыв на руднике произошел 30 мая. Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Один шахтер был доставлен в больницу с ожогами, но врачам не удалось его спасти.