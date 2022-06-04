Массовая эвакуация в одном из аэропортов Сербии

Аэропорт Константин Великий сербского города Ниш эвакуирован из-за сообщения о минировании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом передает в субботу агентство Tanjug.

Сообщается, что электронное письмо с угрозами о минировании пришло в аэропорт около 14:45 по местному времени (16:45 Баку). Работники и пассажиры аэропорта эвакуированы, на месте работает контрдиверсионная группа полиции.

В последние месяцы сообщения о минировании поступают в различные учреждения Сербии каждый день, все они были ложными. Письма с угрозами сопровождаются оскорблениями и требованиями от республики ввести санкции против РФ, а также прекратить авиасообщение между странами.

В аэропорту Белграда также неоднократно получали ложные сообщения о бомбах на борту самолетов Air Serbia, следовавших по маршрутам Белград - Москва и Белград - Санкт-Петербург. Лайнеры возвращались в место вылета для проверки. Как ранее заявили в МВД Сербии, письма с угрозами приходили из Польши, Гамбии, Ирана, Нигерии, Словении и России. Министр внутренних дел страны Александар Вулин сообщил, что в Интерпол были отправлены запросы для определения злоумышленников, отправлявших письма с иностранных серверов.