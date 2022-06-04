ЕС готовит седьмой пакет санкций против России

Евросоюз разрабатывает новые ограничительные меры против РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Как передает Польское агентство печати, он отметил, что новый пакет санкций "будет еще жестче". Сейчас обсуждаются эмбарго на поставки газа и отключение всех российских банков от системы SWIFT, прежде всего "Газпромбанка".

Также польский дипломат не исключил запрета на поставки в Россию технологий для промышленности.

Кроме того, "необходима конфискация, а не только заморозка активов россиян в Европе", - добавил Яблоньский.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС вступил в силу 3 июня, он включает ограничения на экспорт российской нефти.

Страны Евросоюза рассчитывают отказаться от российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов - в течение восьми месяцев.