В пригороде Афин вспыхнул сильный пожар

Греческие пожарные тушат природный пожар, который возник в субботу днем в афинском южном пригороде Вула.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Skai TV.

По предварительной информации, пожар на лесистых горных склонах возник по неизвестной причине в районе электроподстанции. Раздуваемое ветром пламя быстро начало распространяться по возвышенности, на склонах которой находится немало жилых домов и дач. Власти распорядились провести эвакуацию поселений Ано-Глифада и Панорама в районе Вула, к которым начал приближаться огонь. По данным телеканала, загорелись несколько домов, также были слышны взрывы бензобаков нескольких вспыхнувших автомашин.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Это пожарный, которого отвезли в местную больницу. Власти направили в район тушения машины скорой помощи, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь нуждающимся.

В настоящее время в тушении огня задействованы более 70 пожарных. Всего на земле с огнем борются 180 человек, включая добровольцев. С воздуха на очаги возгорания периодически сбрасывают воду шесть пожарных самолетов и три вертолета.

В Греции в летний сезон под воздействием жаркой погоды и сильных ветров периодически возникают лесные пожары. В настоящее время температура воздуха в Афинах достигает 32 градусов Цельсия. Ветер в районе пожара усилился до 6-7 баллов по 12-балльной шкале Бофорта.