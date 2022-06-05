Избран новый президент Албании

Депутаты Народного собрания Албании (однопалатный парламент) избрали бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу албанская государственная служба Radio Televizioni Shqiptar.

По ее информации, Бегай набрал 78 голосов, из которых 74 были от депутатов правящей Албанской социалистической партии. Таким образом, Бегай станет восьмым президентом страны и займет эту должность после истечения 24 июля срока полномочий действующего президента Илира Меты.

30 мая депутаты в третий раз не смогли договориться о назначении на пост следующего президента - для выбора нового главы государства было необходимо набрать голоса 84 парламентариев из 140. В оставшиеся по закону два этапа голосования правящей партии для выбора своего кандидата нужно было обеспечить простое большинство голосов, чем социалисты и располагали, имея 74 мандата.

Албанская социалистическая партия в середине мая сформировала свой список кандидатов в президенты. В нем были девять женщин. Среди кандидатов фигурировали бывший министр обороны Мими Кодели, экс-председатель парламента Валентина Лескай, а также бывший прокурор Ина Рама.