https://news.day.az/world/1468044.html Крушение поезда в Германии - число жертв растет
Крушение поезда в Германии - число жертв растет
Число жертв крушения поезда, который сошел с рельсов в ФРГ, достигло пяти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно сообщению немецкой полиции, пострадали 44 человека.
"Спасатели продолжают интенсивно работать на месте крушения", - говорится в сообщении.
Авария произошла рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). По неустановленной причине с рельсов сошли три вагона.
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