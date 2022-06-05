Крушение поезда в Германии
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Число жертв крушения поезда, который сошел с рельсов в ФРГ, достигло пяти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению немецкой полиции, пострадали 44 человека.

"Спасатели продолжают интенсивно работать на месте крушения", - говорится в сообщении.

Авария произошла рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). По неустановленной причине с рельсов сошли три вагона.