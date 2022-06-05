Удар стихии по Франции

Сильные грозы, прошедшие на большей части территории Франции , привели к гибели одного человека в Руане на севере страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Согласно данным мэрии, "женщина попала в поток воды на улице" и ее "унесло под автомобиль". Других подробностей инцидента не приводится. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что одна женщина пропала без вести в Руане во время сильной грозы. Также, по его словам, в течение дня по стране 690 спасателей 750 раз выезжали на вызовы в связи с непогодой.

В субботу метеорологическая служба Meteo France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 65 из 96 департаментов европейской части Франции. К концу дня число департаментов с оранжевым уровнем погодной опасности сократилось до 50. Ожидается, что непогода продлится как минимум до утра воскресенья.

С вечера пятницы сильные грозы, сопровождавшиеся местами крупным градом, обрушились на западные регионы страны, охватив с утра и до конца дня субботы центральные и северные департаменты.