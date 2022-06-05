Пожар на складе в Бангладеш, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли, 100 пострадали в результате пожара в субботу на частном контейнерном складе на юго-востоке Бангладеш. Об этом,как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Состояние порядка 20 пострадавших оценивается как критическое.

Склад, на котором хранились в том числе контейнеры с химикатами и на котором работали около 600 человек, расположен в 40 км от города Читтагонг, административного центра одноименной области. По информации начальника местной пожарной службы, пожар начался около 00:00 по местному времени. Во время его ликвидации произошел сильный взрыв. Пострадали в том числе пожарные.

Причина пожара устанавливается.