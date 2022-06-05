Во Франции заявили о неполных хранилищах со стратегическими запасами нефти

Хранилища со стратегическими запасами нефти во Франции заполонены не до конца. Об этом заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, слова которого приводит радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть стратегические запасы нефти, но наши резервы не полностью заполнены, потому что часть запасов ушла на то, чтобы наладить ситуацию. Но у нас есть TotalEnergies, который мобилизован для оказания поддержки Франции", - отметила министр.

По ее словам, TotalEnergies является одним из главных участников в сфере энергопоставок. Кроме того, у Франции есть и другие участники рынка, которые могут помочь.

Она добавила, что у Франции есть полгода на то, прежде чем страна прекратит импорт сырых нефтепродуктов. Еще восемь месяцев осталось до прекращения импорта переработанных нефтепродуктов. При этом резкого сокращения импорта нефти не будет, но он будет диверсифицирован.