В Казахстане решили создать комиссию по возврату незаконно вывезенных средств
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о создании межведомственной комиссии, занимающейся возвратом незаконно выведенных из республики денежных средств, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ
Данным указом сформирована межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором. Цель группы будет состоять в том, чтобы провести комплексную работу по возврату активов, вывезенных из Казахстана незаконно.
В пресс-службе Токаева обратили внимание, что президент планирует осуществлять личный контроль за деятельностью новой комиссии.
В настоящий момент подробности работы комиссии не уточняются.
До этого Токаев заявлял, что референдум в Казахстане позволит не повторить январские события. 5 июня в Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам в конституцию. Всего в Казахстане 10 012 избирательных участков, из них при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.
Фото: Getty Images
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