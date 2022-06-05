В Казахстане решили создать комиссию по возврату незаконно вывезенных средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о создании межведомственной комиссии, занимающейся возвратом незаконно выведенных из республики денежных средств, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ

Данным указом сформирована межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором. Цель группы будет состоять в том, чтобы провести комплексную работу по возврату активов, вывезенных из Казахстана незаконно.

В пресс-службе Токаева обратили внимание, что президент планирует осуществлять личный контроль за деятельностью новой комиссии.

В настоящий момент подробности работы комиссии не уточняются.

До этого Токаев заявлял, что референдум в Казахстане позволит не повторить январские события. 5 июня в Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам в конституцию. Всего в Казахстане 10 012 избирательных участков, из них при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.

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