Южная Корея заявила о 8 баллистических ракетах, пущенных КНДР в сторону Японского моря

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9.08 по 9.43 (с 04.08 по 04.43 по Баку) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест", - говорится в заявлении военных военных.

Другие локации, помимо аэропорта Сунан, а также их количество не уточняется.

Сначала года это уже 18-е ракетное испытание Северной Кореи.