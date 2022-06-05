Япония направила протест КНДР в связи с пусками ракет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Действия являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Мы уже направили наш решительный протест Северной Корее", - заявил глава японского правительства.

Он добавил, что Токио намерен "продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации".

"Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны", - добавил Кисида.