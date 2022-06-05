https://news.day.az/world/1468103.html Япония направила протест КНДР в связи с пусками ракет
Япония направила протест КНДР в связи с пусками ракет
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Действия являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Мы уже направили наш решительный протест Северной Корее", - заявил глава японского правительства.
Он добавил, что Токио намерен "продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации".
"Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны", - добавил Кисида.
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