Во Флориде сильнейшие дожди остановили дорожное движение в Майами

Дороги в Майами затопило из-за сильнейшего дождя, обрушившегося на штат Флорида, сообщает Reuters со ссылкой на городские власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дорожные условия сейчас крайне опасны. Оставайтесь дома, не ходите и не ездите по затопленным дорогам. Не пытайтесь поднять застрявшие автомобили, поскольку наводнение мешает вам видеть такие опасности, как электрические провода, трещины и так далее", - указано в сообщении.

По данным городских властей, на некоторых улицах вода залила дороги до такого уровня, что пришлось эвакуировать автомобили с запертыми внутри людьми.