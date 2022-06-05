Молния поразила Эйфелеву башню

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на очевидца.

Свидетель явления рассказал в социальных сетях, молния поразила символ Парижа примерно в 18.00 по местному времени (20.00 по Баку).

На сайте Эйфелевой башни, объясняется, что она подвергается ударам молнии в среднем по пять раз в год. Ее создатель Гюстав Эйфель все предусмотреть и оснастил достопримечательность четырьмя громоотводами, поэтому небесный заряд никак не вредит башне и не опасен для населения.

Ранее сообщалось, что 4 июня вечером в 65 департаментах от севера до юго-запада Франции был объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за грозы, ливней и сильных порывов ветра. из-за непогоды без электричества остались почти пять тысяч французов.