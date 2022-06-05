В США вернулся к работе крупнейший завод по производству молочных смесей Abbott

В Соединенных Штатах вернулся к работе крупнейший завод по производству молочных смесей Abbott, сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Abbott возобновляет сегодня производство детских смесей на предприятии в Стерджисе (штат Мичиган) после выполнения первоначальных требований, согласованных с FDA", - указано в сообщении.

Предполагается, что возвращение продукции Abbott на рынок запланировано на 20 июня.

"Мы нарастим производство так быстро, как сможем при соблюдении всех требований", - указано в сообщении.

Проблемы с обеспечением детским питанием возникли на фоне того, что крупнейший производитель смесей, компания Abbott Nutrition, была вынуждена закрыть одну из линий производства. В продукции были обнаружены опасные бактерии. Проблемы с поставками смесей начались по всей стране, их дефицит оценивается в 40% от потребностей рынка.