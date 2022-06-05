Трехлетний мальчик упал в ванну с кипятком

Ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован, сообщил "Известиям 78" источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в квартире на Парашютной улице, маленький мальчик потянулся за игрушкой, по недосмотру матери упал в ванну с кипятком и получил ожоги 35% тела.

Родители вызвали скорую помощь, медики диагностировали у малыша ожоги лица, шеи, груди, живота, рук и ног. Ребенок находится в отделении реанимации.

По информации МВД, семья пострадавшего мальчика на учете в органах ПДН не состоит, характеризуется как благополучная.