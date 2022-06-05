В Филиппинах вулкан выбросил столб пепла высотой более 1 км
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Филиппинский вулкан Булусан выбросил столб пепла высотой более 1 км.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что национальный институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал десятки землетрясений в районе извержения за последние сутки. После выброса пеплом засыпало улицы близлежащих населённых пунктов.

О пострадавших не сообщается.

Представляем вашему вниманию видео с места событий: