https://news.day.az/world/1468118.html В Филиппинах вулкан выбросил столб пепла высотой более 1 км - ВИДЕО
В Филиппинах вулкан выбросил столб пепла высотой более 1 км - ВИДЕО
Филиппинский вулкан Булусан выбросил столб пепла высотой более 1 км.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что национальный институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал десятки землетрясений в районе извержения за последние сутки. После выброса пеплом засыпало улицы близлежащих населённых пунктов.
О пострадавших не сообщается.
Представляем вашему вниманию видео с места событий:
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