Насекомые атаковали водителей на трассе в Беларуси

В Республике Беларусь водители пожаловались на насекомых, которые облепили автомобили на трассе М6 между Воложином и Ивьем, рассказывает портал "АвтоГродно". Автомобилисты говорят, что с таким большим скоплением насекомых прежде никогда не встречались, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Таких еще нигде не видел за всю жизнь, сколько езжу, а езжу уже 20 лет. Просто жесть. Эти насекомые моментально налипали на стекла, их было невозможно смыть щетками, а выходить в том месте как-то не хотелось", - рассказал водитель МАЗа.

По словам водителей, все, кто направлялся в сторону Гродно, сворачивали на заправку у поворота на Ивье и пытались отмыть стекла автомобилей, и на АЗС образовались очереди за шваброй и ведром с водой.

"Я сегодня на мойку приехал, на мойке были в шоке просто, такого не видели нигде и никогда. Час мыли с кислотой, еле отмыли кабину", - поделился водитель грузовика DAF.