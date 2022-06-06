В Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца

Сотрудник парка развлечений вырвал из рук растерянного мужчины коробочку с обручальным кольцом и попросил влюбленного сделать предложение девушке в другом месте, сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Парижском "Диснейленде", он договорился с администрацией парка о том, что поднимется с девушкой на огороженную площадку, но все пошло не по плану.

Когда жених встал на одно колено и попросил руки у возлюбленной, к ним подскочил аниматор в костюме Микки Мауса. Сотрудник парка отобрал у мужчины коробочку с кольцом и попросил их покинуть площадку.

Пользователи сети возмутились поступком аниматора, администрации "Диснейленда" пришлось приносить извинения влюбленной паре.