В Парижском «Диснейленде» аниматор испортил предложение руки и сердца - ВИДЕО
Сотрудник парка развлечений вырвал из рук растерянного мужчины коробочку с обручальным кольцом и попросил влюбленного сделать предложение девушке в другом месте, сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Парижском "Диснейленде", он договорился с администрацией парка о том, что поднимется с девушкой на огороженную площадку, но все пошло не по плану.
Когда жених встал на одно колено и попросил руки у возлюбленной, к ним подскочил аниматор в костюме Микки Мауса. Сотрудник парка отобрал у мужчины коробочку с кольцом и попросил их покинуть площадку.
Пользователи сети возмутились поступком аниматора, администрации "Диснейленда" пришлось приносить извинения влюбленной паре.
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