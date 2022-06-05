Скончался известный режиссер

Народный артист Грузии, режиссер Темур Чхеидзе скончался на 79-м году жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge, он оставил после себя память о более 70 спектаклях, поставленных в театрах Грузии и России, фильмы "Кукарача" и "Закон вечности", над которыми работал с Нодаром Думбадзе, "Дядюшкин сон" с Олегом Басилашвили и многие другие работы.

Имел титул почетного тбилисца и был кавалером президентского ордена "Сияние".

Творческая биография Темура Чхеидзе началась с работы в Зугдидском драмтеатре, потом был тбилисский Театр Юного Зрителя им. Нодара Думбадзе.

В качестве актера снимался в фильмах "Ожившие легенды" (1976) и "Твой сын, Земля" (1980).

Темур Чхеидзе был обладателем Золотого Гран-при Ордена Почета, получил Государственную премию Шота Руставели, премию Котэ Марджанишвили, премию Михаила Туманишвили, а также Театральную премию Грузии "Золотая маска".