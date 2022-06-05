Нападение боевиков на церковь в Нигерии

Более 50 человек были убиты в воскресенье в католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии в результате нападения боевиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Nigerian Tribune со ссылкой медиков.

По сведениям издания, также есть раненые, они доставлены в медицинский центр города Ово. Ранее нигерийские СМИ передавали о 25 погибших. В свою очередь новостной портал Politics Nigeria со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе сообщает о 85 погибших. Официального подтверждения пока не поступало.

Пятеро боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. Они открыли по прихожанам прицельную стрельбу и попытались захватить священника. После того, как он оказал сопротивление, нападавшие бросили в прихожан бомбу.

Подвергшаяся нападению церковь находится в округе Ово штата Ондо. Региональный новостной портал Sahara Reporters передает, что атака была осуществлена террористами.

В Нигерии христиане составляют до 47% населения страны. Они проживают в основном на юге страны. Доля мусульманского населения Нигерии достигает 51%. Они проживают на севере и в центральных районах Нигерии.