https://news.day.az/world/1468195.html Три страны не дали разрешения на пролет самолета Лаврова
Три страны не дали разрешения на пролет самолета Лаврова
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В ведомстве подчеркнули, что "данные сообщения соответствуют действительности".
Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этой ситуации визит Лаврова в Белград, высокопоставленный источник в МИД РФ отметил, что "способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".
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