Между Кыргызстаном и Россией возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Кыргызстаном возобновляется с понедельника.

Об этом сообщило государственное предприятие "Кыргыз теми жолу" ("Киргизские железные дороги"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, начинает один раз в неделю курсировать пассажирский состав по маршруту Бишкек - Казань - Бишкек. С 8 июня возобновится железнодорожное сообщение между киргизской столицей и Самарой, а с 9 июня - с Новосибирском.

Киргизская сторона напомнила, что пассажиры этих поездов должны иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста, с момента сдачи которого прошло не более 48 часов.

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение между Кыргызстаном и РФ было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии.

Договоренность о возобновлении пассажирского автомобильного и железнодорожного сообщения была достигнута в ходе состоявшегося в апреле в Москве 22-го заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.