США и Южная Корея провели тестовые пуски восьми ракет

США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания КНДР.

Об этом в понедельник сообщает комитет начальников штабов Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, с 4:45 по 4:55 по местному времени (с 23:45 по 23:55 воскресенья) "по различным целям" были пущены восемь ракет.

"Совместный запуск США и Южной Кореей ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций", - заявили в комитете начальников штабов.