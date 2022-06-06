https://news.day.az/world/1468202.html В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: - много погибших
В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: - много погибших
По меньшей мере 25 паломников погибли в воскресенье при падении автобуса в ущелье в индийском штате Уттаракханд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в автобусе находились 28 человек. Еще трое пострадали в результате инцидента. Проводятся спасательные работы на месте происшествия.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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