В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье:

По меньшей мере 25 паломников погибли в воскресенье при падении автобуса в ущелье в индийском штате Уттаракханд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в автобусе находились 28 человек. Еще трое пострадали в результате инцидента. Проводятся спасательные работы на месте происшествия.

Другие подробности инцидента не приводятся.