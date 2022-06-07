Япония может столкнуться с нехваткой энергии

Япония в случае низких температур следующей зимой может столкнуться с самым крупным после землетрясения и цунами 2011 года энергетическим кризисом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Согласно опубликованным в понедельник газетой Nikkei расчетам, уровень нехватки электричества при наихудшем сценарии будет эквивалентен потребностям примерно 1,1 млн домохозяйств.

В стране были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет крайне медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают соответствующего разрешения энергокомпаниям. Также существует неопределенность по поводу продолжения стабильных закупок энергоресурсов у России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Энергокомпаниям в Японии для обеспечения бесперебойных поставок электричества потребителям необходимо, чтобы так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу, был на уровне 3%. Однако этой зимой у некоторых компаний он может оказаться существенно ниже. Так, у Tokyo Electric Power этот показатель, согласно расчетам, опустится до минус 0,6%. Это в свою очередь может привести к отключениям электроэнергии.

Общая нехватка электричества по стране в случае холодной зимы, как отмечает Nikkei, составит около 3,5 млн кВт. Часть требуемого объема - порядка 1,5 кВт можно будет покрыть за счет перезапуска некоторых тепловых электростанций. С другой стороны, по оценкам экспертов, если в Японию прекратится экспорт СПГ из России, то это приведет к потере еще 4 млн кВт энергии.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30% - в стране работали более 50 реакторов. В результате временной вынужденной остановки АЭС основная нагрузка по энергоснабжению легла на тепловые станции. В настоящий момент в Японии после перезапуска вырабатывают энергию только десять реакторов на шести АЭС, остальные объекты остановлены и проходят проверку на безопасность. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска атомных станций для стабилизации энергетической сферы.