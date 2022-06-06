Три человека погибли в перестрелке в уличной драке в США

В эти выходные в США произошли сразу два новых случая массовой стрельбы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, неизвестные устроили драку на одной из улиц, после чего открыли друг по другу огонь. Спасаясь от случайных пуль, прохожие начали разбегаться в панике. По данным полиции, погибли трое, еще 12 ранены. Личности преступников устанавливают.

Также трое стали жертвами потасовки в штате Теннеси, в городе Чаттануга. Там перестрелкой закончилась ссора между посетителями бара. Ранения получили 14 человек, как минимум двое - в критическом состоянии. Нападавших объявили в розыск.