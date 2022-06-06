Найден новый коронавирус

Новый коронавирус распространился среди рыжих полевок в Швеции, обнаружили вирусологи из Уппсальского университета в Швеции. Пока неизвестно, угрожает ли он людям. Подробнее о патогене, названном вирусом Гримсе, исследователи рассказали в статье в журнале Viruses, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рыжие полевки распространены в Европе и часто пробираются в дома человека, а также контактируют с другими видами животных. Изучив 450 особей, исследователи обнаружили у 3,4% из них следы нового бетакоронавируса. Ученые назвали его вирусом Гримсе. Бетакоронавирусы распространены среди грызунов и летучих мышей, передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания.

Дальнейшие наблюдения, показали, что родственные вирусу Гримсе патогены распространены среди полевок в разных странах Европы, и это плохой знак, отмечают авторы работы - если вирус легко адаптируется к новым местам обитания и хозяевам, то велик риск его перехода на людей.

"Мы все еще не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Гримсе может представлять для здоровья населения. Однако, исходя из наших наблюдений и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полевок, есть все основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов", - сообщили ученые.

По мере роста городов дикие животные теряют места обитания и все чаще контактируют с людьми, напоминают исследователи. Они опасаются, что в дальнейшем это может еще больше повысить риски заражения коронавирусами и прочими инфекциями.