Смертельное ДТП начальника отдела полиции в России

Момент гибели начальника начальника отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 83-летний дедушка, находившийся за рулем "Волги", вырулил на главную дорогу и уворачивавшаяся от него 22-летняя барышня на "Опеле" ушла от столкновения на встречку, где врезалась в "Весту" (служебная, вроде как), за рулем которой находился сотрудник полиции - правоохранитель погиб, трое его 18-летних пассажирок пострадали, также медицинская помощь потребовалась женщине, управлявшей "Опелем".