https://news.day.az/world/1468234.html В Балтийском море стартовали учения НАТО - ВИДЕО
В Балтийском море стартовали учения НАТО - ВИДЕО
На Балтике начались ежегодные учения НАТО - Baltops. Их цель, как сообщается - проверить быстроту реагирования на возможную блокаду Балтийского моря и отработать действия по обеспечению свободы судоходства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Организатор маневров, которые продлятся до 17 июня, ВМС США. В маневрах задействованы 45 кораблей, 76 самолетов и вертолетов, и более 7000 военнослужащих из 16 стран. 14 из них - члены Североатлантического альянса.
К учениям присоединились Финляндия и Швеция, подавшие заявку на вступление в НАТО. Маневры Baltops проводятся в Балтийском море уже 50 лет, впервые они прошли в 1972 г.
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