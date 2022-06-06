Франция в ночь на воскресенье пережила мощную бурю

Практически на всю территорию Франции обрушились ливни и град, порой размером с мяч для гольфа. Специалисты зафиксировали свыше 50 тысяч ударов молнии. Одна из них попала в Эйфелеву башню, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В департаментах Ланды и Жер (на юго-западе Франции) только по предварительным данным град повредил более 5000 гектаров виноградников и несколько десятков тысяч гектаров посевов.

Жеральд Дарманен, глава МВД Франции: "Впервые за последние 20 лет 65 континентальных департаментов страны одновременно оказались в зоне оранжевого уровня метеорологической опасности: с чрезвычайно сильными грозами, как это было в прошлую ночь. Из-за бури многие люди не смогли пользоваться электричеством. 15 000 домохозяйств до сих пор остаются без электричества. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Один человек погиб в Руане. Порядка 2400 пожарных выехали на 3500 вызовов. Я благодарю их за бдительность и быструю реакцию".

Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что предложит премьер-министру Элизабет Борн объявить пострадавшие территории зоной стихийного бедствия, чтобы люди смогли активировать страховку.