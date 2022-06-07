Во Франции люди пожаловались на массовые уколы иглами в общественных местах

Более трехсот жителей Франции пожаловались на уколы иглами в общественных местах. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

4 мая 18-летний Томас Лаукс после посещения концерта рэп-исполнителя на севере страны обнаружил небольшой прокол на руке и синяк, которые образовался рядом с ним. Молодой человек почувствовал недомогание, но решил сразу не обращаться к врачу. На следующий день головокружение и боль не прошли, и он отправился в отделение скорой помощи. Медики подтвердили наличие следов иглы и взяли у пациента анализы на гепатит и ВИЧ. Оба теста оказались отрицательными.

Похожая ситуация произошла в Бордо с 18-летней Лианн Деснос. Девушка пострадала от укола иглой в руку в ночном клубе и пожаловалась на жар и головокружение. Француженка сдала анализы и теперь ждет результатов.

Сообщения об уколах иглой поступали от жителей Парижа, Тулузы, Нанта, Нанси, Ренна и других городов Франции. Пострадавшие жалуются на сонливость. По данным Национальной полиции Франции, 302 человека подали официальные жалобы. В разных регионах ведется несколько полицейских расследований, но ни один подозреваемый пока не арестован, иглы не найдены, а мотив остается неясным.

"Мы не нашли никаких препаратов или веществ или объективных доказательств, свидетельствующих о введении вещества с преступными мотивами. Больше всего мы боимся, что люди заразятся ВИЧ, гепатитом или каким-либо инфекционным заболеванием", - заявил врач Эммануэль Пускарчик, руководитель центра по контролю и профилактике отравлений в городе Нанси на востоке Франции.