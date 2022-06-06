США и Южная Корея провели совместные ракетные испытания

Южная Корея и США совместно испытали 8 ракет по "различным целям". Это - ответ на последние ракетные пуски Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июня, Пхеньян запустил восемь баллистических ракет малой дальности (SRBM) в направлении Восточного моря. Это произошло на следующий день после завершения совместных американо-южнокорейских учений вблизи Корейского полуострова. В маневрах был задействован американский авианосец.

Запущенные Северной Кореей ракеты пролетели от 110 до 670 километров на высотах от 25 до 90 километров. Объединенный комитет начальников штабов назвал это провокацией, угрожающей обстановке в регионе и мире.