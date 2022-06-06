https://news.day.az/world/1468295.html Ведущий упал в обморок во время обсуждения интервью с Захаровой - ВИДЕО
Ведущий упал в обморок во время обсуждения интервью с Захаровой - ВИДЕО
Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок в прямом эфире.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в программе обсуждалось интервью с Марией Захаровой, которое он взял накануне.
После перерыва телеведущий сослался на простуду и нехватку сахара и заверил, что чувствует себя нормально.
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