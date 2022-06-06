Ведущий упал в обморок во время обсуждения интервью с Захаровой

Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок в прямом эфире.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в программе обсуждалось интервью с Марией Захаровой, которое он взял накануне.

После перерыва телеведущий сослался на простуду и нехватку сахара и заверил, что чувствует себя нормально.